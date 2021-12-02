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Çorum’da inaç turizmi çalıştayda ele alındı

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çorum’da İnanç Turizmi” konulu çalıştay başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Turizm ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslında kanıksanmış pek kıymeti bilinmeyen bir alana dönüştü” dedi.

ÇORUM 02.12.2021, 15:18
Çorum’da inaç turizmi çalıştayda ele alındı

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çorum’da İnanç Turizmi” konulu çalıştay başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Turizm ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslında kanıksanmış pek kıymeti bilinmeyen bir alana dönüştü” dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından “Çorum’da İnanç Turizmi” konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, “İnanç turizmi, kavramlar, tanımlar, özellikleri”, “Kültürel ve tarihi açıdan Çorum’daki camiler, zaviyeler, türbeler”, “Çorum’daki ören yerleri ve inanç turizmi”, “Halk inancı kapsamında Çorum’daki ziyaret yerleri”, “Türk-İslam sanat tarihi açısından Çorum’daki önemli eserler”, “Hıristiyanlık tarihi açısından Çorum’daki önemli eserler” başlığında 11 farklı üniversiteden 40’ın üzerinde akademisyen sunum yapacak. Çalıştayın açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, turizmin ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için kanıksanmış kıymeti bilinmeyen bir alana dönüştüğünü söyledi. Hitit Üniversitesi’nin hiçbir zaman tarihe, geçmişe, geleneklerimize yabancılaşmadığını ve yabancı kalamayacağını dile getiren Prof. Dr. Ali Osman öztürk, üniversitenin hem turizm, hem kültürel anlamda hem de şehirle bütünleşme noktasında üzerindeki sorumluluğu sonuna kadar hisseden genç bir üniversite olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

"İnanç turizmi bağlamında Çorum’un bu çalışma içerisinde olmadığı görülüyor”

Turizmin sektörel anlamda illeri, bulundukları bölgeleri, ülkeleri kalkındıran bir alan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Turizm ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslında kanıksanmış pek kıymeti bilinmeyen bir alana dönüştü. Turizm sektörel anlamda illeri, bulundukları bölgeleri, ülkeleri kalkındıran bir alan. Bu kalkınma refah düzeyi, gelirleri ve aynı zamanda ülkelerin ekonomik anlamda daha üst seviyeye çıkması önemli bir kalem haline geldi. Önceki yıllarda dini alanlar ve dini makamlar diye inanç turizminin söz konusu olduğu bir dizi çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış. 1993 yılında önemli noktalar, ziyaret edilecek bölgelerle ilgili bir dizi çalışma yapılmış. Bu çalışmalarda dini alan ziyaretleri, yani inanç turizmi bağlamında Çorum’un bu çalışma içerisinde olmadığı görülüyor” dedi.

Öztürk, çalıştayın amacının Çorum’un inanç turizmindeki yerini, Anadou’nun Türk yurdu olmadan, İslamlaşmadan önceki ve İslam’la tanışarak Türk yurdu olduktan sonraki dönemi de dikkate alarak Kerebi Gazi’den, Ubeydi Rumi’den, Suheybi Rumi’den başlayan bir ilk dönem hareketliliğinin dışında birçok Anadolu akımıyla buralara gelen büyüklerin makamlarını, bulundukları, yetiştikleri yerleri tanımak, anlamak, tanıtmak olduğunu kaydetti. İstatisklere bakıldığında Çorum’daki ören yerlerine ziyaretlere yapılan ziyaretlerin çok az olduğunu gördüğünü açıklayan Öztürk, tarihi ve kültürel yerlere hem halkın hem öğrencilerin çok fazla ilgi göstermemesinin üzüntü verici olduğunu sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık da, inanç turizmi insanların ibadet amaçlı, dini ve manevi amaçlı yada farklı dinlere ait olsa bile bir takım dini yerleri gezmek, görmek, ibadet etmek amacıyla çok yönlü olarak bir yerden bir yere ziyaret etmelerine dayandığını anımsatarak, kitle turizmi içerisinde inanç turizminin payının her geçen yıl giderek arttığına dikkat çekti.

"Ülkemiz inanç turizmi açısından çok farklı kültürlere, çok farklı dinlere ev sahipliği yapıyor”

Dünya Turizm Örgütü’nün 2016 yılı verilerine göre dünyada 1 milyar 135 milyon insan seyahat ettiğini anlatan Işık, “Bunların içerisinde 300 milyon insanında seyahat ettiği görülüyor. Bunun toplam ekonomik bedeli ise 20 milyar dolar. Giderek artan bir pay. İnanç turizmi büyük bir önem arz ediyor. İnsanların tarihi, kültürel , dini, manevi yerlere olan ilgi ve alakasının modern zamanda da giderek arttığı buradan anlaşılıyor. Son dönemlerde pandemi verileri değiştirse de pandemi sonrasında bu trendin böyle devam edeceği görülüyor. İnanç turizmi aslında sağlık turizmi ile birlikte dünyanın içerisinde bulunabileceği ekonomik dalgalanmalardan da en az etkilenen turizm olarak karşımızda duruyor. İnsanlar hacca her zaman gidiyorlar. Gitmek de istiyorlar. Bu sadece bizim dinimiz açısından değil bütün dinler açısından da böyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı’da inanç turizmi geliştirilmesi adına bir takım çalışmalar yapıyor. Bugün 70’in üzerinde farklı topluluğun yaşadığı Anadolu coğrafyasında 26 farklı kültürün dini, kültürel izlerini görebiliyoruz. Bu bağlamda ülkemiz inanç turizmi açısından çok farklı kültürlere, çok farklı dinlere ev sahipliği yapıyor” şeklinde konuştu.

Çalıştayın açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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