Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yavruturna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Sokak’ta Arman Ö. idaresindeki 19 BM 828 plakalı otomobil ile Efşan G. idaresindeki 19 KA 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efşan G.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sude A., Esma B. ve Rümeysa Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.