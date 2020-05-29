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Çorum’da hayvan pazarı yeniden açılıyor

ÇORUM'DAKİ BÖLGENİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARI YENİDEN AÇILIYOR

Çorum’da hayvan pazarı yeniden açılıyor

ÇORUM'DAKİ BÖLGENİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARI YENİDEN AÇILIYOR

29 Mayıs 2020 Cuma 18:59
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Çorum’da hayvan pazarı yeniden açılıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarının alınacak yeni tedbirlerle birlikte 31 Mayıs’ta açılacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki heyetle hayvan pazarında incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, normalleşme süreci kapsamında ticari hayatın canlandırılması amacıyla hayvan pazarının açılacağını belirtti.

Üreticileri rahatlatabilmek amacıyla Çorum Hayvan Pazarının açılmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bu anlamda Türkiye’de ilk karar alınan illerden biriyiz. 1 Haziran Pazartesi günü Çorum ve çevre illerden gelecek hayvan sahipleri için pazarımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir normalleşme sürecine geçmemiz gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, STK’larımızın desteği ve işbirliğiyle tüm önlemlerimizi aldık. Gönül rahatlığıyla hayvan yetiştiricilerimiz hayvanlarının satışlarını gerçekleştirebilecek.” dedi.

’Pazara girişlerde sıkı tedbir uygulanacak’

Pandemi sürecinin devam ettiğini ve Pazar girişlerinde sıkı tedbirler uygulanacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pazarlara girişten itibaren tedbirlerimiz etkili olacak. Tüm araçlar dezenfekte barımızdan geçerek pazara alınacak. Pazar içerisinde hayvanların satılacağı padokların yanında yayalarımız için özel yollar düzenledik. Pazarımızın çeşitli yerlerine asacağımız uyarılara riayet edildiği sürece sorun olmayacaktır. Semt pazarlarında olduğu gibi dezenfeksiyon otomatlarımız olacak, vatandaşlarımızın vücut ateşi ölçümü ve maske dağıtımı yapılacak. İçeride de sosyal mesafeye mutlak suretle uyulması halinde Allah’ın izniyle herhangi bir sorun yaşanmayacak.” ifadelerini kullandı.

’Kapasiteyi süreç içerisinde artıracağız’

Sosyal mesafe kuralları gereğince hayvan pazarında normal kapasitesinin yarısı kadar sayıya müsaade edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, bu süreçte kendilerine destek veren Çorum Valiliği ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Emniyet güçleri, zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin pazarları sıkı bir şekilde denetleyeceğinin altını çizen Başkan Aşgın, “3 bin kapasite ile pazarımızı açacağız. Süreç içerisinde uygulamada herhangi bir eksik olduğunu düşünmüyoruz ama eksiklik olduğu takdirde bu eksiklikleri gidererek kapasitemizi tekrar 6 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz.” şeklinde konuştu.

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