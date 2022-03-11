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Çorum’da geçen yıl 71 bin 488 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Çorum’da 2021 yılında 71 bin 488’ye acil sağlık hizmeti verildiği açıklandı.

ÇORUM 11.03.2022, 17:01
Çorum’da geçen yıl 71 bin 488 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

Çorum’da 2021 yılında 71 bin 488’ye acil sağlık hizmeti verildiği açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, acil sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşlara en üst kalitede sağlık hizmeti sunabilmek için il genelinde 59 adet standart ambulans, 2 adet kar paletli ambulans, 1 adet obez ambulans ve 1 adet toplumsal olaylara müdahale amaçlı dört yataklı tam donanımlı acil yardım ambulansları ve görevli ekiplerle 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verildiği bildirildi.

2019 yılında 30 olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sayısının 2021 yılı içerisinde 36’ya çıkarıldığının belirtildiği açıklama da, “Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından 71 bin 488 acil vakaya müdahale edilmiş olup, bu vakaların kentsel olanlarının yüzde 95,2’sine ilk 10 dakikanın altında, kırsal vakaların ise yüzde 85,7’sine ilk 30 dakikanın altında ulaşılarak Bakanlığımızın belirlediği standartlar yakalanmış durumdadır. Bu hizmetlerimizin yüzde yüz başarıya ulaşmasında ve hizmetin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesinde en büyük sorun 112 Acil çağrı hattının gereksiz meşgul edilmesi ve asılsız verilen ihbarla birlikte trafikte ambulanslara öncelik verilmemesidir. İlimiz acil sağlık hizmetlerinde görevli 112 ambulanslarımız ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz (UMKE), ülke sathında meydana gelen afet niteliğindeki olaylarda aktif görev almaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce 3 Ağustos 2021 tarihinde Antalya ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında görev almak üzere 2 adet ambulans ve 6 personel görevlendirilmiştir. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketinde görev almak üzere belirli periyotlarda toplamda 3 adet UMKE aracı ve 6 adet tam donanımlı ambulans ve 31 personel görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince Şanlıurfa ve Hakkari-İran sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle 29 Ekim-17 Kasım 2021 tarihleri arasında 1 UMKE aracı 3 personelle bölgede sağlık tedbiri alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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