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Çorum’da dronlu trafik denetimi
Çorum’da yaklaşan kurban bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı.
ÇORUM 30.06.2022, 17:27
Çorum’da yaklaşan kurban bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 98 araç denetlendi.
Denetimler sonunda bir araca muayanesi olmadığı, bir sürücüye ehliyetsizlikten, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve 3 sürücüye ise kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten işlem yapılırken, bir araç ise trafikten men edildi, 5 bin 543 TL’lik idari para cezası uygulandı.