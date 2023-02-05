Çorum’da dolunay şöleni

Çorum’da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.