Çorum’da dezenfeksiyon timleri gece gündüz çalışıyor

Pandemi sürecinin başından itibaren yaptığı çalışmalarla esnafın ve vatandaşların takdirini toplayan Çorum Belediyesi, kamu binaları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar başta olmak üzere ev ve işyerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs salgının başlamasından bugüne kadar Çorum Belediyesinin başarılı çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kamu alanları, kamu kurumları, toplumsal alanlar, yoğun kullanılan caddeler, özel işletmeler gibi alanlarda periyodik aralıklarla dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Virüsün yayılımını en aza indirmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız.” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından 6 kişiden oluşan 2 ekiple kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Talepte bulunmamalarına rağmen belediye ekiplerinin belirli aralıklarla gelip dükkanlarını dezenfekte ettiğini belirten esnaflar, bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.