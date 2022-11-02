Çorum’da demir iskele çöktü: 2 yaralı

Çorum’da bir inşaatta demir iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden inşaatın üzerinde bulunan demir iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan İ.K. ve B.G. isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine çağrışan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.