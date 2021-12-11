Çorum’da çöp konteynırları yer altına alınıyor

Çorum’da Gazi, İnönü ve Bahabey Caddeleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sonra Fatih Caddesinde de çöp konteynırları yer altına alıyor.

Çorum’u her geçen gün daha temiz bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeraltı çöp konteynırı sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında izole etmek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçmek için şehrimizde aşamalı olarak çöp konteynırlarını yer altına alıyoruz. Bu sayede sağlık yönünden oluşabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırırken görsel kirlilik de ortadan kalkmış oluyor. Yer altı çöp konteynırı sistemi temiz bir çevrenin yanı sıra fazla yer kaplamadığı için kaldırımda yaya geçişlerini de olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Kentte Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesi olmak üzere toplam 56 adet yer altı çöp konteynırı bulunduğunu belirten Başkan Aşgın, Fatih Caddesinde 19 adet yer altı çöp konteynırı yerleştirme çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Başkan Aşgın, “Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Çorum için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu caddeler öncelikli olmak üzere çöp konteynırlarını yer altına almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.