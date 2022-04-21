Çorum’da büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 16 milyon TL destek verilecek

AK Parti Çorum Milletvekili, Genel Merkez MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2021 yılı 1. dönem buzağı destek primi ve 2021 yılı son dönem çiğ süt destekleme prim ödemelerinin TC. kimlik numaralarına göre 22 Nisan Cuma günü Saat 18.00’den itibaren ödemeye başlanılacağı söyledi.

2021 yılı birinci altı aylık buzağı desteklemesi döneminde Çorum’da bireysel veya yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 9 bin 570 yetiştirici işletmesinin toplam 30 bin 33 adet buzağı için 14 milyon TL, 2021 yılı son dönem çiğ süt destekleme prim ödemesi için 2 bin 231 yetiştiriciye 2 milyon TL destek ödeneceğini hatırlatan Ceylan, ilimize mübarek Ramazan bayramı öncesi toplam 16 milyon TL hayvancılık destek ödemesi ile vatandaşlarımıza verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanında olduğunu açıklamalarda bulunarak, desteklerin Çorum yetiştiricilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.