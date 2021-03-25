Çorum’da bulunan dünyanın en dar arastası restore ediliyor

Çorum Belediyesi, dünyanın en dar arastası olarak da bilinen Dikiciler Arastası’nın restorasyon çalışmalarını başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, zamanla yıpranan dünyanın en dar sokağı olarak bilinen Dikiciler Arastası’nın korunup gelecek nesillere aktarılması için restore çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da restorasyon için 2 milyon lira hibe desteği sağladığını belirten Çöplü, "Burayı aslına uygun olarak, özelliklerini koruyarak, ağırlıklı ahşap malzeme kullanarak restore edeceğiz. Kent merkezinde yürüttüğümüz cephe sağlıklaştırma projesiyle birlikte değerlendirdiğimiz restorasyon çalışmasıyla ilimiz turizmine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Dikiciler Arastası ve 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nı insanların daha çok uğradığı bir yer haline getirmeyi, yöresel el sanatlarının yaşatıldığı bir merkez olarak değerlendirmeyi planladıklarını dile getiren Çöplü, restorasyonun mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.