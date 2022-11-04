Çorum’da bu kış 4 ilçe daha doğal gaz ile tanışacak

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, bu kış Bayat, Kargı, Laçin ve Uğurludağ’ın doğal gaza kavuşacağını, 2023 yılında ise Ortaköy, Boğazkale, Aşdağul ve Düvenci’yi doğal gaz ile buluşturacaklarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorumgaz’da şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Bayat, Kargı, Laçin ve Uğurludağ’da yapılacak doğal gaz çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “20 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet yolunda çıktığımız yolculuğumuzda ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemize değer katan projelerimize hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz. Bu kış inşallah Alaca, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Oğuzlar, Osmancık ve Sungurlu ilçelerimizde olduğu gibi Bayat, Kargı, Laçin ve Uğurludağ ilçelerimizi doğal gazla buluşturuyoruz. Gönlü güzel hemşehrilerimiz isteyecek biz de yapacağız. ‘Gelecek mi, gelmeyecek mi?’ diye boş konuşanların, hayal bile edemeyecekleri hizmetleri 20 yıldır olduğu gibi yine AK Parti olarak biz gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu.

İki ilçe ve iki beldeye müjde

2023 yılında Ortaköy ve Boğazkale ilçeleri ile Aşdağul ve Düvenci beldelerini de doğal gaz ile buluşturacaklarını vurgulayan İl Başkanı Ahlatcı, “Bu hedefimize ulaştığımızda tüm ilçeleriyle beraber doğal gaz kullanan ilk il olma özelliğine kavuşmuş olacaktır. Hemşehrilerimiz isteyecek bizler yapacağız. Çorum birlik içerisinde hep beraber olduğunda başaramayacağı ulaşamayacağı bir iş olmayacaktır. 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. İlçelerimize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.