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Çorum’da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı
Çorum’un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.
ÇORUM 25.02.2022, 17:47
Çorum’un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı asayiş ekipleri ihbarı değerlendirerek bir şahsı takibe aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 60 adet mermi ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.