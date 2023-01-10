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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Çorum’da bir ev kurşunlandı
Çorum’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evi kurşunladı.
ÇORUM 10.01.2023, 08:14
Çorum’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evi kurşunladı.
Olay Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytepe 5. Cadde’de sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.