Çorum’da belediye, 45 bin kış çiçeğini toprakla buluşturacak

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbaharın gelmesiyle birlikte kış aylarında dikimi yapılacak çiçeklerin fideleme hazırlığına başladı.

Daha yeşil bir Çorum için ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışmalarını mevsimlere özel yürüttüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz ekibimiz mevsimlere özel çiçek fidelerini tohumdan üreterek zamanı geldiğinde toprakla buluşturuyor” dedi.

Başkan Yardımcısı Tuncel, “Ekiplerimiz kışa özel 8 çeşit, 40 bin adet menekşe tohumunu sera ortamında büyük bir titizlikle fideye dönüşmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. 5 bin adet 5 renkten oluşan çuha çiçeği fidesi ile birlikte toplam 45 bin adet fide yeni yılın ilk aylarında toprakla buluşmuş olacak. Yazın olduğu gibi kışında şehrimiz rengarenk olacak” şeklinde konuştu.