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Çorum’da aşı çalışmaları bayramda da devam edecek

Çorum’da Ramazan Bayramı tatili süresince aşı hizmetlerinin devam edeceği açıklandı.

ÇORUM 10.05.2021, 16:23
Çorum’da aşı çalışmaları bayramda da devam edecek

Çorum’da Ramazan Bayramı tatili süresince aşı hizmetlerinin devam edeceği açıklandı.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama da, 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri’nde aşılama hizmetlerinin sürdürüleceğini, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırabileceği bildirildi.

Açılma da ayrıca, 9 günlük tatil sürecinde hastanelerde gece 24:00’a kadar aşılama hizmetlerinin devam edeceği ve aşı olmak için hastaneye gitmek isteyen vatandaşların kısıtlama yasaklarından muaf tutulacağı ifade edildi.
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