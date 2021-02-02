Çorum’da 764 firmada bin 700 ürün denetlendi

Çorum’da 2020 yılında 764 firmada bin 700 ürün denetlendi. Denetimlerde 7 firma haksız fiyat artışı nedeniyle bakanlığa bildirildi.

Ticaret Bakanlığının ülke genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak başlattığı denetimler sürüyor. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Defterdarlık ve Vergi Dairesi personellerinden oluşan komisyon tarafından semt pazarları denetlendi. Komisyon üyeleri, ayrıca vatandaşları haksız fiyat artışları konusunda bilgilendirerek, karşılaştıkları olumsuzluk durumunda gereken yerlere bildirmelerini istedi.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, semt pazarlarında yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışlarına rastlanmadığını belirterek, yaşanan pandemi süreci nedeniyle pazarcı esnafının da etkilendiğini ifade etti. Yılmaz, semt pazarlarında maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ettiğini sözlerine ekledi.