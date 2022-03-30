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Çorum’da 70 milyon 500 bin fidan toprakla buluştu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 18 yılda Çorum’da 70 milyon 500 bin fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı.

ÇORUM 30.03.2022, 13:50
Çorum’da 70 milyon 500 bin fidan toprakla buluştu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 18 yılda Çorum’da 70 milyon 500 bin fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı.

Orman Haftası nedeniyle Çorum’da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 38 hektar alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreninde açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un yüzölçümünün 1 milyon 80 bin hektardan oluştuğunu belirterek, bunun 475 bin hektarının ormanlık alanlardan oluştuğunu bildirdi. Çorum’un yüzölçümünün yüzde 38’inin ormanlık alanlarla kaplı olduğunu anlatan Vali Çiftçi, kentin yüzde 40’a yakın bölümünün yeşil vatandan oluştuğunu söyledi.

"Dikilen fidanlar Çorum’a, ülkemize, dünyaya ve geleceğe nefes olsun"

Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2003-2021 yılları arasında 47 bin hektar alanı ağaçlandırdığını anlatan Vali Çiftçi, “Son 20 yıl içerisinde 47 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yürütülüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ilimizi yeşillendirme ve ormanlık alanların artırılmasında yoğun bir çaba gösteriyor. 2003-2021 yılları arasında ilimize dikilen toplam fidan sayısı ise 70 milyon 500 bin. Bugün de Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 380 bin dönümlük alanı ağaçlandırıyoruz. Dikilen fidanlar Çorum’a, ülkemize, dünyaya ve geleceğe nefes olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde ’Kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikin’ diyor. Burada kıyametin kopma anına kadar ağaç dikme nasihat ediliyor. Yine ’Ormansız vatan, vatan değildir’ diye bir özdeyiş var. O da ormanın, fidanın vatan için ne ifade ettiğini veciz şekilde ifade ediyor" dedi.

"Aydınlık yarınlar için yeşillendirmeye, ormanlarımızı artırmaya devam ediyoruz"

Ormanların ne kadar kıymetli olduğunun geçen yıl Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında görüldüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, bir ağacın bazen onlarca bazen ise yüzlerce yıl alabildiğinin altını çizdi. Ormanların önemli ve kıymetli değerler olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Son yıllarda 15-20 yıl içerisinde ülkemizde fidan dikimi kampanyaları devam ediyor. Şehrimizde de ağaçlandırma yapılacak tüm alanlarda zaman zaman belediyemiz, zaman zaman da Orman İşletme Müdürlüğümüz katkılarıyla ormanlar hayat buluyor. Bu geleceğimiz için çok önemli. Bugün de yavrularımızla ağaçlar dikiyoruz. Aydınlık yarınlar için yeşillendirmeye, ormanlarımızı artırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Orman Haftası etkinleri çerçevesinde 5 bin çeşit fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin katıldığı etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün onlar da fidan misali küçücükler. Ancak büyüyünce ülkemizin geleceği olacaklar. Bizim fidanlarımız vatan toprağını kökleriyle sımsıkı kavrayarak muhafaza ederken, onlar da geleceğin yöneticileri olacaklar. Bulundukları makamlar da doğa sevgisiyle beraber işlerini yürütecekler. Geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaklar.”

Fidan dikim törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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