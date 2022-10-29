Çorum’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramı 99. yıldönümü Çorum’da törenlerle kutlandı.

Kadeş barış meydanındaki kutlama töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Anadolu topraklarının yeniden bir doğuşa sahne olduğunu söyledi.

Anadolu’yu işgal edip milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen batılı emperyalistlerin planlarının istiklal mücadelesiyle bozulduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Yeniden diriliş ile milletimiz, Anadolu’da tekrar hür ve bağımsız devlet kurduğunu dünyaya ilan ederek milli tarihimizde yeni bir sayfa başlatmıştır. Osmanlı Devleti’nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti kısa sürede yaptığı atılımlarla hürriyet ve bağımsızlığını pekiştirmiş, mazlum ve mağdur milletlerin umudu haline gelmiştir. Eski ile yeninin, doğu ile batının, geçmiş ile geleceğin, yerel ile evrenselin, klasik ile çağdaşın buluşma ve kaynaşma noktası olan Anadolu’da Cumhuriyetin en güçlü teminatı şüphesiz gençler olacaktır. Onların umutları, hayalleri ve inançlarıyla yarınlarımız daha aydın, huzurlu, güvenli ve müreffeh olacaktır. Maneviyatımıza ve asli köklerimize bağlı kalarak istikbale emin adımlarla yürüyeceğiz. Birlik ve dirliğimizi muhafaza edeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” dedi.

Program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, Hitit üniversitesi Jimnastik kulübü öğrencileri ve halk oyunları gösterileri, ödül töreni kortej geçişinin ardından sona erdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, daire aimerleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.