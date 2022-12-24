Çorum’da 260 hafız dualarla icazet belgesi aldı

Çorum’da eğitimlerini başarıyla tamamlayan 260 hafız, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

İl Müftülüğü tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve aileler katıldı. Törende konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, bugün Çorum’un tarihi günlerinden birisini yaşadığını ifade ederek, “Çorum bugün 260 yıldıza daha kavuşuyor. Çeşitli alanların starları var. Çeşitli starlar var. Yıldızlar var. Bugün de bizimde yıldızlarımız burada. Kuran’ın yıldızlarıyla bir aradayız” dedi.

İl Müftüsü Biçer, bugün bir çok kimse farkına varmasa da Kur’an kursları, hafızlık proje okullarında yetişen hafızlarımız Türkiye yüzyılına adını altın harflerle yazdıracağını belirtti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Türk milletinin tarih boyunca ne zaman Kur’an’a sarılmışsa, ne zaman hafızlara sarılmışsa, ne zaman yüce Allah’ın dini İslam ve onun Resulü Peygamber Efendimize sarılmışsa bu milletin başının dik olduğunu, mazlumlara umut olduğunu hatırlatarak, "Ama biz ne zaman tarihimize, Kur’an’a, Allah’a, Resulüne ve davasına sırt dönersek bu millet rezil olmuştur. Şu anda tekrar dünya sahnesine, mazlumların önüne, dünyanın önüne şerefiyle canıyla, sözünün karşılığı olacak şekilde tekrar çıktıysak o zalimlere parmak sallayabiliyorsak, Cumhurbaşkanımız ’siz ancak çocukları öldürmeyi biliyorsunuz’ diyebiliyorsa bu milletin, bu hafızlarımızın, devletimizin yeniden millete dönmesi, yeniden davasına dönmesi sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim hem satırlara yazılmış hem de ezberlenerek zihinlere nakşolduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi de, bu şekilde kıyamete kadar bu silsilenin bu şekilde devam edeceğini kaydetti. "Diyanet İşleri Başkanlığında, minberlerde, mihraplarda hafızlara ihtiyacımız var" diyen Vali Çiftçi, “Hayatın her alanında hafızlarımız olsun. Kur’an’ın rahmeti, bereketi, nuru şifası, hayatın her alanını aydınlatsın bereketlendirsin” şeklinde konuştu.

Hafızlardan Allah’ın bir insana verebileceği en büyük şeref ve payeye nail olduklarını akıllarından çıkarmamaları için çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz ise, bir insana bu dünyaya verilmiş en büyük şeref ve nimetin hafızlık olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bu dünyanın, hafızların da Türkiye’nin umudu olduğunu anlatan Doymaz, “Hafızlarım yolun başınayız. Hafızlığımızı bitirdik. Daha işimiz bitmedi. Hafızlığımızı taçlandıracağız. İmam Hatip Liseleri’nde, İlahiyat Fakülteleri’nde okuyacağız. Bu millet için, bu devlet için gece gündüz demeden dur durak bilmeden gayret göstereceğiz. Çalışacağız. Çünkü Türkiye dünyanın, hafızlarda bu ülkenin umududur. Hafızlar bu ülkenin en büyük umududur” şeklinde konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında 4-6 yaş Kur’an Kurslarında Allah’ın kelamını öğrensin diye, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in örnek hayatı ve ahlakı ile ahlaklansın diye 190 bin çocuğun eğitim gördüğünü" açıklayan Doymaz, “Bugün ülkemizin dört bir yanında hafızlık kurslarında 84 bin evladımız hafızlığını tamamlamak için çaba gösteriyor. Ülke çapında hafızlık belgesi verdiğimiz kişi sayısı 190 bini geçmiş durumda” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 260 hafıza dualarla icazet belgeleri verildi.