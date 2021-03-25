banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı

Çorum’da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ÇORUM 25.03.2021, 16:32
2
Çorum’da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ulaşıma kapanan köy yollarını açılması için çalışmalar devam ederken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte dün itibariyle zaman zaman etkili olan kar yağışının meteoroloji verilerine göre, pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu