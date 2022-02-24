Çorum’a 22 doktor ataması yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’a 22 doktor ataması yapıldığını açıkladı.

103. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının çekildiğini hatırlatan milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum ve ilçelerine 15’i pratisyen doktor olmak üzere 22 doktorun atandığını belirtti.

Kaya, “Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2 pratisyen hekim, Bayat İlçe Devlet Hastanesine 2 pratisyen hekim, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 pratisyen hekim, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine 1 pratisyen hekim, Çorum Toplum Sağlığı Merkezine 1 pratisyen hekim, Osmancık İlçe Devlet Hastanesine 4 pratisyen hekim, Sungurlu İlçe Devlet Hastanesine 2 pratisyen hekim ve Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 15 pratisyen doktor ataması ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Hekimi, 1 Çocuk Nörolojisi Uzman Hekimi, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi, 1 Radyoloji Uzman Hekimi, Çorum Göğüs Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzman Hekimi, Osmancık Devlet Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzman Hekimi ve Sungurlu Devlet Hastanesine 1 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzman Hekimi ataması gerçekleşmiştir” dedi.