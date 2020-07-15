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Çorum protokolünden şehitlik ziyareti
ÇORUM’DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA PROTOKOL ÜYELERİ ŞEHİTLİKTE PROGRAM DÜZENLENDİ.
ÇORUM 15.07.2020, 19:11
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Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikte program düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri burada şehit mezarlarına gül bıraktı.
Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, şehit yakınları katıldı.
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