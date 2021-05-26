Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar maddesi, ev yapımı içki ve tabanca ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında İskilip’te de çalışma başlatıldı. İlçede bir şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 43,5 gram THC oranı yüksek hibrit esrar olarak bilinen skunk maddesi, 3 gram skunk tohumu, 7,5 gram esrar maddesi, saksı içerisinde 2 adet 10 santimetre skunk bitkisi, termometre ve nem ölçer cihazı, ısıtıcılı lamba, havalandırma fanı, öğütücü değirmen, Ph ölçer, 30 adet tabanca mermisi, faturasız kurusıkı tabanca, 4,5 litre sıvı bitki besini, 15 litre ev yapımı rakı, 3 litre ev yapımı viski, 3 litre ev yapımı votka ile 2 adet zaman ayarlı priz ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.