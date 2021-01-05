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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 616 gram bonzai ve 9 ekstasy hap ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇORUM 05.01.2021, 16:56
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Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 616 gram bonzai ve 9 ekstasy hap ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotimler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 616 gram bonzai, 9 adet ekstasy hap ele geçirildi.“Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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