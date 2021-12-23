Çorum polisinden uyuşturucu operasynu

Çorum polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23,12 gram metamfetamin maddesi ile 166 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda şahsın kaldığı evde yapılan aramada 23,12 gram metamfetamin maddesi ile 166 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Narkotimler tarafından şahısla bağlantılı olan kişilerin yakalanması için il merkezinde bulunan bir derneğe düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. Şahıslar üzerinde ve dernekte yapılan aramalarda 3 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1,22 gram esrar maddesi, 0,32 gr metamfetamin maddesi, kumar oynamak için hazırlanmış pullar, zarlar ve çok sayıda iskambil kağıdı ile 970 TL suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 2’si Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise “TCK 188-Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.