Çorum polisinden metruk evlere denetim

Çorum polisinin madde bağımlılığı, okul güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında denetimleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekiplerince kent merkezinde bulunan metruk binalar kontrol edilerek arandı. Denetimle ilgili bilgi veren Toplum Destekli Polislik şube Müdür Vekili ve Çocuk Şube Müdürü Deniz Dağdelen, il genelinde okulların güvenliğine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü olarak ildeki metruk binaların tespiti, yıkımı amacıyla uygulama başlattıklarını söyledi.

Çorum’da tespit edilen metruk bina sayısının 555 olduğunu açıklayan Dağdelen, “Bu metruk binaların 366 tanesi belediyemiz tarafından yıkılmış durumda. 106 tanesi ise korunaklı hale getirildi. Korunaklı hale getirilenlerin yanı sıra ayrıca 15 tane tescilli kültür varlığı olan metruk bina mevcut. Yıkımı henüz gerçekleştirilmeyen ise 68 metruk bina kaldı. Belediyemizle irtibat halinde olarak bunların hızlı şekilde yıkımı, madde kullanıcıları veya diğer kişiler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özellikle okul çevreleri etrafında bulunan metruk binaların yıkımı, korunaklı hale getirilmesi için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, belediye ile beraber eşgüdümlü olarak çalışmalar devam etmektedir” dedi.