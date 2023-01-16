Çorum polisinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Çorum polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 523 adet sentetik ecza, 29,39 gram esrar maddesi, 5,83 gram skunk maddesi, 139,20 gram metamfetamin maddesi, 143 adet ekstazi hap, bin 690 TL suç geliri olduğu değerlendiren para ve 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlem yapılırken, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.