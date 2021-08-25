Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 2. kısmı ihaleye çıkıyor

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci kısmının 24 Eylül tarihinde ihale edileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, büyükşehirler dışındaki 51 ilde sadece Çorum’a Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapılmasını sağladıklarını hatırlattı. Çorumluların yanı sıra bölge il ve ilçelerinde de hastalara sağlık hizmete sunacak merkezle ilgili yatırımların devam ettiğini söyleyen Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için 2020 yılında ilk adımların atılarak izin, ruhsat, onay ve yer tahsisinin yapıldığını özellikli bir yapıya sahip olması nedeniyle merkezin iki aşamada yapılmasına karar verildiğini dile getirdi.

İlk aşamada LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alanın İl Özel İdare tarafından ihale edilerek yaptırıldığını anlatan Ceylan, ikinci aşama için de dosyanın hazırlandığını ve 25 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de ilan edildiğini bildirdi.

2. kısım ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapılacağını belirten Ceylan, merkezin 320 gün içerisinde yapılarak teslim edileceğini binanın tamamlanmasının ardından da LİNAC, PET CT, Game Kamera cihazlarının kurulumlarının yapılarak hizmete açılacağını duyurdu.

Merkezin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un onkoloji alanında tek merkez haline geleceğini kaydeden Ceylan, Çorum’dan Ankara ve Samsun gibi kentlere aylık 100 civarında hasta ve ailesinin gittiğini, hastane ile birlikte bu hastaların da Çorum’da tedavi olacağı gibi Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu gibi illerden de hastaların Çorum’a geleceğini dile getirdi.