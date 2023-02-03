Çorum Kızılay İl Başkanı Kılıç: "Kan bağışı için halkımızdan destek bekliyoruz"

Kan stoklarında önemli oranda azalma olduğuna dikkat çeken Çorum Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, kan bağışı yapılması için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Hem vatandaşlardan hem de kamu, kurum ve kuruluşlarından kan bağışında bulunmalarını talep eden Hüseyin Kılıç, "Kan stoklarımızda ciddi manada azalma oldu. Çorum her zaman, her yerde öncü oluyor, vatandaşlarımıza Kızılay’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

’Halkımızdan destek bekliyoruz”

Ülkemizin zor dönemde geçtiği kış şartlarında, kan bağışının çok anlamlı olduğunun altını çizen Kılıç, “Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeterli olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız, belli periyodlarla Kızılay’a gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Kısa sürede kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Çorum halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan, sofralara bereketli kılan Kızılay’a desteklerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.