banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'den ara tatil çağrısı!
CHP'den ara tatil çağrısı!
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!

Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.

ÇORUM 17.11.2020, 13:45
2
Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.

Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; “Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim Köyünden Çorum’a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
açık
banner378