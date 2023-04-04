Çorum ile Afşin arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Çorum Belediyesi ve Afşin Belediyesi resmen kardeş oldu. Kardeş şehir protokolü belediye başkanları arasında imzalandı.

Geçtiğimiz Mart ayında Çorum Belediye Meclisi ve Afşin Belediye Meclisi’nde kardeş şehir kararı alınmıştı. Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte kardeşlik protokolünü imzaladı.

Afşin Belediyesi’nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afşin ve Çorum’un kardeşliğini artık resmen ilan ettiklerini söyledi. Afşin’de hayatın normale dönmeye başladığını belirten Başkan Aşgın, “6 Şubat’ta millet olarak sarsıldık. Aradan geçen iki ay içerisinde büyük mesafeler alındı. Afşin halkının yeniden büyük bir umutla hayata devam ediyor olması bizleri son derece mutlu etti. TOKİ tarafından deprem konutlarının inşaatı başladı. Afşin’de artık parklar, bahçeler çocuklarla doldu. Ashab-ı Kehf Camii etrafındaki enkaz kaldırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, yaralar sarılıyor.” dedi.

Afşin ve Çorum’un ele ele kardeşçe yürüyüşünün devam edeceğini dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum halkı dualarıyla, gönülleriyle burada oldu. Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı üst yapı neye ihtiyaç varsa hayat normale dönene kadar ekiplerimizle biz buradayız.” şeklinde konuştu.

Çorum bize umut oldu

Desteklerinden dolayı Çorum halkına teşekkür eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “Çorum bize umut oldu, hizmet olup yağdı. Zor zamanda bizleri ayağa kaldırdı. Ben tüm Çorum halkına, Belediye Başkanımıza ve Çorum Valimize teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.