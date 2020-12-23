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Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oluyor
Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oluyor.
ÇORUM 23.12.2020, 18:53
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Çorum Belediyesi, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir oluyor.Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Fuzuli ile kardeş şehir olma talebimizi Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. 19 plakalı iki kadim Türk şehrinin kardeş şehir olması için ilk adımımızı attık.” dedi.
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