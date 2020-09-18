Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor
ÇORUM BELEDİYESİ, ÇEVRE YOLU-HİTİT ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜSÜ-ÇOMAR BARAJI ARASINDA 3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPARAK BÖLGEDE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ BİR YOLA İMZASINI ATTI
Çorum Belediyesi, Çevre Yolu-Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü-Çomar Barajı arasında 3 Kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yaparak bölgede ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yola imzasını attı.
Yol çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Çorum Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra sathi kaplama (Soğuk asfalt) çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çevre Yolu ile Çomar Barajı arasına 6.5 Metre genişliğinde ve 3 Kilometre uzunluğundaki sathi kaplama çalışması yaptığını söyledi.
Başkan Yardımcısı Zahir, “9 Bin ton mekanik malzeme seriminin ardından yaklaşık 20 Bin metrekarelik sathi kaplamanın kullanıldığı yol çalışmamız ile vatandaşlarımız çevre yolundan Çomar Barajı’na daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Kent merkezinde olduğu gibi şehrin kenar kısımlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün gelişen Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bölgeye ulaşımı hem çok kolay hem de rahat hale getirecek bu yeni yol da şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|2
|4
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Malatyaspor
|2
|1
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|20. Başakşehir
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0