Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor

Çorum Belediyesi, Çevre Yolu-Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü-Çomar Barajı arasında 3 Kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yaparak bölgede ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yola imzasını attı.

Yol çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Çorum Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra sathi kaplama (Soğuk asfalt) çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çevre Yolu ile Çomar Barajı arasına 6.5 Metre genişliğinde ve 3 Kilometre uzunluğundaki sathi kaplama çalışması yaptığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Zahir, “9 Bin ton mekanik malzeme seriminin ardından yaklaşık 20 Bin metrekarelik sathi kaplamanın kullanıldığı yol çalışmamız ile vatandaşlarımız çevre yolundan Çomar Barajı’na daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Kent merkezinde olduğu gibi şehrin kenar kısımlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün gelişen Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bölgeye ulaşımı hem çok kolay hem de rahat hale getirecek bu yeni yol da şehrimize hayırlı olsun.” dedi.