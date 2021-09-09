Çorum Belediyesi’nden yaşlılara evde tıraş hizmeti

Çorum Belediyesi, gönül belediyeciliği kapsamında yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Belediye ekipleri, yaşlı bakım hizmeti alan vatandaşların evine giderek ücretsiz saç-sakal tıraş hizmeti verecek.

İnsana dokunan, örnek sosyal belediyecilik çalışmalarına imza attıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, samimiyet ve gayretle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Gönül Belediyeciliği kapsamında yaptıkları örnek çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Yaşlı Bakım Hizmeti, Cami Temizliği, Hoş Geldin Bebek, Refakatçi Misafirhanesi, Hasta Nakil Aracı, Mobil İkram Aracı ve Türkiye’de sayılı illerde bulunan Sosyal Kart Uygulamamız hemşehrilerimizden büyük takdir görüyor.” dedi.

Evde tıraş hizmetinin de örnek çalışmalardan biri olacağını belirten Başkan Aşgın, "Yıl boyunca düzenli olarak evlerini temizlemeye gittiğimiz eli öpülesi büyüklerimizin şimdi de düzenli periyotlar halinde evlerinde tıraşlarını yapıyoruz. Yaşlı Bakım Hizmetimizden faydalanan büyüklerimizin bundan sonra saç ve sakal kesim işlerini Çorum Belediyesi olarak bizler yapacağız. Onlar için ne yapsak azdır." diye konuştu.

’Belediyemizden Allah razı olsun’

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler evde tıraş hizmetine başladı. Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden Osman Hayvacı isimli vatandaş evde tıraş hizmetinden duydu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımıza da, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.