Çorum Belediyesi’nden yangınzede ailelere destek

Çorum Belediyesi, kentte meydana gelen 3 ayrı yangın olayında evleri zarar gören ailelere destek verecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yangınzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Çorum’da son bir hafta içerisinde meydana gelen 3 yangın olayının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Sak ile birlikte yangınzede aileleri ziyaret etti. Yanan evlerde incelemelerde bulunan Candan, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Candan, önce Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56’ncı sokakta ikamet eden Dursun Yılmaz’a, ardından Ulukavak Mahallesi Selimiye 1. Sokak’ta ikamet eden Havva Doğan’a ait yangında zarar gören evleri ziyaret etti. Yangınzede vatandaşlara Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçmiş olsun dileğini ileten Candan, “Arkadaşlarımız evlerde gerekli tespitleri yapacaklar. Çorum Belediyesi olarak her türlü konuda sizlere yardımcı olacağız. Evlerinizi tekrar yaşanır hale getireceğiz” dedi.

Candan, Yeniyol Mahallesi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Harun Karaçam’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Candan, 39 yaşındaki engelli oğlunu yangında kaybeden ve aynı yangında eşiyle birlikte kendisi de yaralanan Hüseyin Karaçam’a başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Elim olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Candan, Çorum Belediyesi olarak yanlarında olduklarını dile getirdi.