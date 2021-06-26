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Çorum Belediyesinden öğrenci ve velilerine limonata ikramı
Çorum Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler ve velilerine limonata ikram etti.
ÇORUM 26.06.2021, 15:37
Çorum Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler ve velilerine limonata ikram etti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 65 sınav binasında, 16 bin 705 adayın katılımı yapıldı. Zorlu sınav maratonundan çıkan öğrenciler ve onları okul önlerinde bekleyen aileleri, Çorum Belediyesi’nin ikram ettiği limonata ile serinledi. Öğrenciler ve aileler limonata ikramından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.Çorum Belediyesi ayrıca sınava giren öğrencilere sınava girecekleri okullara kadar ulaşımlarını ücretsiz sağladı.