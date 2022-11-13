Çorum Belediyesin’den içme suyuna 400 Milyon TL’lik yatırım

Son 3 yılda yaklaşık 190 bin metre altyapı çalışması gerçekleştiren ve içme suyuna yönelik önemli yatırımlar yapan Çorum Belediyesi, bir yandan da mevcut içme suyu hatlarını yeniliyor.

Kentin içme suyuna yönelik yaptıkları yatırımlar ile konuya köklü çözümler ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,

“Hemşehrilerimizin kullanacağı temiz içme suyu ve kullanma suyu ile atık su arıtmaya kadar belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ve projelendirdiğimiz çalışmalarla hayati öneme sahip içme suyu problemini çözmüş olacağız. Kararlılıkla bu yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

’Su kaynaklarının boşa akmasına müsade edemeyiz’

Koçhisar isale hattı başta olmak üzere çok sayıda içme suyu kuyusu açtıklarını, atık su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarında da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, içme suyunda yaşanan kayıp kaçak çalışmalarında da gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Aşgın, “İçme suyu şebekelerimizde meydana gelen kayıp kaçaklarla ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımız büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Su kaynaklarımızın boşa akmasına müsaade etmiyoruz. Kayıp kaçağın olduğu alanları tespit ediyor, anında müdahale ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla milyonlarca m3 suyun boşa akıp gitmesini önledik. Eskiyen boruları yenileriyle değiştirerek içme suyu hatlarımızı yeniledik.” şeklinde konuştu.

’OSB besleme hattı bakıma alınacak’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, altyapı yenileme ve bakım-onarım çalışmaları çerçevesinde Organize Sanayi Arıtma Tesisinden, şehrin büyük bir bölümüne içme suyu sağlayan ana besleme hattının bakıma alınacağını söyledi.

Başkan Aşgın, 15 Kasım Salı günü yapılacak çalışmanın da içme suyu hatları için çok önemli olduğunun altını çizerek “Ekiplerimiz Ulukavak, Gülabibey, Buharaevler, Karakeçili, Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Akkent, Yavruturna, Yeniyol ve Kale Mahallesini etkileyecek bu büyük çalışmayı inşallah en kısa sürede gerçekleştirip aynı gün şebekeye suyu verecekler. Hemşehrilerimizi mağdur etmeden bu önemli çalışmayı da gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Kayıp kaçak ve altyapı yenileme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, bu çalışmalar esnasında kent halkının gösterdiği anlayışa da teşekkür etti.