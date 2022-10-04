Çorum Belediyesi’nden amatör spora destek

Amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu yıl üç katına çıkaran Çorum Belediyesi, 660 Bin TL değerinde malzeme dağıttı.

Her yıl düzenli olarak Çorum amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren Çorum Belediyesi bu yıl da desteğini sürdürdü. Geçen yıl amatör spor kulüplerine 239 bin TL’lik malzeme desteği veren Çorum Belediyesi, bu yıl desteği yaklaşık 3 katına çıkararak kulüplere 660 bin TL değerinde spor malzemesi hediye etti.

Malzeme dağıtım töreninde gelecek yıl için de müjde veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki yıl 1 Milyon TL’lik malzeme yardımı yapacaklarını duyurdu.

Çorum’da spor alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Aşgın, Çorum’un spor şehri olacağını dile getirdi.

Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Gençlik ve İl Müdür Cemil Çağlar da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine malzemeleri teslim edildi. 20 kulübe, 43 kalemde 660 bin TL değerinde 5 bin 459 adet malzeme dağıtımı yapıldı.