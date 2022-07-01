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Çorum Belediyesinden afet bölgesine destek

Çorum Belediyesi, afetten olumsuz etkilenen komşu illere duyarsız kalmadı. Hayatı normal akışına çevirmek için ihtiyaç duyulan araç gücüne katkı sağlaması amacıyla Kastamonu’ya araç desteğinde bulundu.

ÇORUM 01.07.2022, 19:51
Çorum Belediyesinden afet bölgesine destek

Çorum Belediyesi, afetten olumsuz etkilenen komşu illere duyarsız kalmadı. Hayatı normal akışına çevirmek için ihtiyaç duyulan araç gücüne katkı sağlaması amacıyla Kastamonu’ya araç desteğinde bulundu.

Çorum Belediyesi envanterinde bulunan bir dozer selden etkilenen Kastamonu’da dere yataklarının ıslahı ve heyelan oluşan bölgelerin temizlenmesi amacıyla Kastamonu’ya gönderildi. Sabah saatlerinde Çorum Belediyesi’ne ait bir tıra yüklenen dozer, afet bölgesine gönderildi.

Komşuda sıkıntı varken hiçbir şey yapmadan duramayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç duyulması halinde araç desteğine devam edeceklerini belirterek afetten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

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