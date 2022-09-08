Çorum Belediyesinden 4 bin 721 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı

Çorum Belediyesi, okula yeni başlayan minik öğrencileri çanta ve kırtasiye malzemesi ile sevindirdi. Okulları ziyaret ederek çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımına katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Eğitime verdiği desteğini artırarak sürdüren Çorum Belediyesi bu yıl birinci sınıf öğrencilerine sürpriz bir hediye hazırladı. Çorum Belediyesi il merkezinde bu sene ilkokula başlayan 4 bin 721 öğrenciye kırtasiye malzemesi ile okul çantası hediye etti.

Çantalar, 28 ilkokulun tamamına dağıtılırken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Başöğretmen Atatürk İlkokulu, Mevlana İlkokulu ve Ubeydi Gazi İlkokulu’nda çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Aşgın, uyum eğitimi gören miniklerin heyecanına ve sevincine ortak oldu.

4 bin 721 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, il merkezindeki 28 ilkokulda 4 bin 721 öğrenciye toplam bedeli 705 bin TL olan çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığını söyledi. Belediye Başkanı Aşgın, “Sınıflara girdiğimizde yüzleri gülen çocuklarımızın olduğunu gördüğümüzde yarınlarımızın da emin ellerde olduğunu gördük. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum" dedi.

Milli eğitim müdüründen teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de yaptığı açıklamasında, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Kodek, “Belediye Başkanımızın eğitim ve öğretime verdiği destek yadsınamaz. Bugün de çanta ve kırtasiye malzemeleri okula yeni başlayan öğrencilerimize hediye edildi. Verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.