Çorum Belediyesi tekstil atıkları için ihaleye çıkıyor

Çorum Belediyesi, ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında tekstil-giysi kumbaraları sayesinde kullanılmayan giysileri niteliklerine göre ayrıştırarak tekrar ekonomiye kazandırmak için ihaleye çıkıyor.

Geri dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Hali hazırda uygulamaya geçirdiğimiz tesislerimizle atıkları sınıflarına göre ayırarak dönüştürüyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. İnşaat atıkları biriktirme merkezi ile de inşaat atıklarını altyapı hizmetlerinde dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz. Sıfır atık projesi kapmasında sorumluluk sınırlarımız içerisinde oluşan tekstil ve giysi atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile toplanması ve taşınması işini 3 yıllığına ihaleyle vereceğiz” dedi.

Tekstil atıklarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Yağbat, “Tekstil atıkları tüketicilerin kullanımı sonrası veya tekstil endüstrilerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklardır. Bizi ilgilendiren kısım hemşehrilerimizin kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı veya kullanılmayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleridir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında Çorum’da atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık kazandırmak için çalışma başlattık" diye konuştu.

’150 noktaya tekstil ve giysi kumbarası konacak’

Kentte tekstil ve giysi atıklarının bırakılması için 150 farklı noktaya tekstil ve giysi kumbarası koyacaklarını belirten İsmail Yağbat, "Kumbaralara kullanılmış şapka, kazak, t-shirt, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik ve bot gibi tüm giysi ile battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb. gibi diğer tekstil ürünleri atılacak. Büyük bir katma değeri olan tekstil ve giysi atıklarını tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, "İhale 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14.00 da Çorum Belediyesi Turgut Özal Meclis Salonunda encümen huzurunda açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilirler" dedi.