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Çorum belediyesi, pandemi sürecinde kira almayacak
Çorum Belediyesi, belediyeye ait işyerlerinde kiracı olarak bulanan esnaftan pandemi sürecinin sonuna kadar kira almayacak.
ÇORUM 28.12.2020, 18:44
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Çorum Belediyesi, belediyeye ait işyerlerinde kiracı olarak bulanan esnaftan pandemi sürecinin sonuna kadar kira almayacak.
Belediye, pandemi nedeniyle işleri olumsuz etkilenen ya da işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa bir kez daha destek oluyor. Belediye kendisine ait iş yerlerinde kiracı olarak bulunan esnaftan, pandemi dolayısıyla işyerlerinin kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacak.Belediyenin imkânları doğrultusunda esnafa verdikleri destekleri devam ettireceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Koronavirüs salgını nedeniyle Belediyemizin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren veya işyerlerini kapatan işletmelerden pandemi sonuna kadar kira almayacağız. Esnaf dostu belediye olarak pandemi sürecinde imkânlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.
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