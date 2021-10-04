Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan millet kıraathaneleri’nin ilki Şehitler parkı içerisinde hizmete açıldı.

Millet Kıraathanesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da 3 tane millet kıraathanesi açacaklarını söyledi.

İlkini kentin köklü mahallelerinden Kale mahallesinde hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bu mahalledeki yavrularımıza, çocuklarımıza hizmet etmek üzere millet kıraathanemizin ilkini burada açıyoruz. Yavrularımız burada sosyalleşecekler, belediye olarak her türlü desteği çocuklarımıza vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan, cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine beraber yürüyeceğimiz yavrularımızı burada yetiştireceğiz. İkincisini Hıdırlık’ta açacağız. İlime, bilime, gençlerimize verdiğimiz önemi göstermesi açısından üçüncüsünü ve en büyüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber Kadeş Barış meydanında açacağız. Şuan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Dünyanın merkezine ilmi koyacağız. Gençleri koyacağız. Millet kıraathanemiz başta olmak üzere büyük bir aşk ve heyecanla yaptığımız tüm hizmetler halkımıza hayırlı olsun. Durmak yok. Fitneciler, fesatçılar çatlasın. Sağda solda dedikodu peşinde olanlar çatlasın. Onları çatlatacağız. Ama hizmetlerimize aşkla, muhabbetle bütün mahallerimizde adalet ve hakkaniyet duygusu içerisinde el ele, gönül gönüle vererek ayrım gözetmeksizin sadece önümüze hakkın rızası ve halkın duasını koyarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Göreve gelmeden önce biz sağa sola bakmadan, dedikoduya, fitneye, fesata, ahlaksızlık yapanların ahlaksızlığına bakmadan hedefe kilitlenerek sadece Allah rızası ve halkın duası için çalışacaklarını ifade ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Ne söz verdiysek bunları birbir yerine getireceğiz demiştik. Bunları tek tek yerine getiriyoruz. 2.5 yıl içerisinde hizmet süremizin yarısını tamamlarken vaad ettiklerimizin yüzde 70’ini tamamlamayı, hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı Allah bize nasip etti. Geri kalan yüzde 30’u da tamamlayacağız. Ama yetmez, bu millete olan aşkımız, bu millete olan sevdamız, şehre olan tutkumuz vaad etmeye gerek yok nerde darda kalan varsa, nerde zorda kalan varsa onların yanında olmaya, kimsesizlerin kimseyi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk olan, Türkiye’de başka örneği bulunmayan Gençlik Obası’nın da tamamladığını kaydeden Aşgın, 13 Ekim’de Gençlik Obası’nın açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’den Atatürk’e kadar ilimin, bilimin yüceliği hepimizin hafızasında. Cumhuriyetimiz bilim üzerine kurulmuştur. İlerlemenin yolu bilimdir, okumaktır. Okumak gelişmektir. Özgürlüktür. Aydınlanmaktır. Araştırmaktır. Okumak insan olmanın, uygarlaşmanın medenileşmenin baş şartıdır. Şehitler parkı’nda hayata geçirilen bir proje bu. Bu vatanı, milleti, bu kutsal al bayrağı burada bu güzel hizmetlerle birlikte yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, dünyanın en modern mekanları inşa edilse de, en güzel şehirleri oluşturulsada bu mekanları ve şehirleri imar ve mamur edeceklerin olanların içerisinde yaşayan insanlar olduğunu belirtti.

Çorum’da da güzel eserler inşa edildiğini ve inşa edilmeye de devam edeceğini anlatan Kavuncu, "2008 yılında dünyada baş gösteren ekonomik krize rağmen, sonrasında korona virüs salgınına rağmen gerek Çorum’da gerek ülke genelinde yatırımlar devam ediyor. Yeter ki şehitlerimizin aziz hatıralarına layık bir şekilde birbirimizi muhafaza edelim. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Gelişme, kalkınma, büyüme huzur ve barış ortamlarında olur. Türkiye’de herkeze, herşeye rağmen her gün yeni bir yatırıma imza atılıyor. Hedefi olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bir hedef koymamız gerekiyor. Türkiye’nin hedefleri büyük. 2053, 2071 diyoruz."dedi.

Z kuşağı söylemlerine katılmadığını dile getiren milletvekili Kavuncu, "Onlar Z kuşağı değil. Onlar bizim çocuklarımız. Birilerinin ithal isimlendirmesiyle ortaya çıkmış insanlar değiller. O çocuklar geçtiğimiz günlerde dünyada sadece 4 ülkede olan, 6 ton ağırlığında 24 saat havada kalabilen 1.5 ton mühimmat taşıyabilen SİHA’yı ürettiler. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık taçlandırılamaz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Ne yapsak onlar için azdır. Bu eserde İnşallah onların aydınlanmalarına, kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri törene katılan öğrencilerle birlikte Millet Kıraathanesi’nin açılışı kurdelisini kesti.