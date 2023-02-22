Çorum Belediyesi ’konteyner’ kampanyası başlattı

Çorum Belediyesi, depremzedeler için konteyner üretiyor. 50 konteyner ile kampanyayı başlatan Çorum Belediyesi, hayırsever vatandaşlara da destek çağrısı yaptı.

Hayırsever Çorum halkının da desteğiyle depremin yaralarını sarmaya devam eden Çorum Belediyesi, çadır, soba, seyyar tuvalet ve insani yardımların ardından şimdi de afet bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan konteyner için harekete geçti.

Çorum Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde üretimine başlanan konteynerler deprem bölgesine gönderilecek. İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve iki odası bulunan 21 m2’lik konteynerler, depremzedeler için yaşam alanı olacak.

Kampanyaya destek çağrısı

Depremzedeler için 50 adet konteyner ile kampanyayı başlatan Çorum Belediyesi, hayırseverlere de çağrı yaptı. Maliyeti yaklaşık 65 bin TL + KDV olan konteyner üretimine hayırseverlerden destek bekleniyor. Konteyner kampanyasına destek vermek isteyen hayırseverler istedikleri miktarda konteynerin maliyetini karşılayarak katkıda bulunabilecek.

Bölgede en acil ihtiyaç konteyner

Büyük bir milli şuurla depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi tarafından şu ana kadar afet bölgesine 135 araçlık yardım ulaştırdık. 250 personelimiz deprem bölgesinde görev aldı. Esnaf ve hayırseverlerin işbirliğinde çok sayıda çadır ve soba ürettik. Tespitlerimize göre bölgede en büyük ihtiyaç şu anda konteyner. Kısa süre içerisinde çok sayıda konteyneri depremzedelere ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Hemşerilerimizin bağışlarını bekliyoruz

Çorum Belediyesi olarak, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde çadır ve sobadan sonra konteyner üretmeye başladıklarını dile getiren Aşgın, “İhtiyacı kısa sürede tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Bunu için üretici firmalarla görüşmelerimizi yaptık. Ciddi anlamda bir satın alma yapacağız. Çorumlu hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. İçerisinde 2 odası, mutfağı, banyosu ve tuvaleti olan bir konteynerin maliyeti 65 bin TL + KDV. Hayırseverlerimiz tek başına ya da birkaç kişi bir araya gelerek 1’er adet konteynerle kampanyaya katılabilirler. Çorum Belediyesi’ne ulaşmaları halinde gerekli yönlendirmeler tarafımızca yapılacaktır. Yerel basınımız ve mahalle muhtarlarımızın da kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Hayırseverlerimizi harekete geçirerek kısa sürede konteyner desteğini afet bölgesine ulaştırmamız lazım" ifadelerini kullandı.