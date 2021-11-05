Çorum Belediyesi kent’te 6 yeni park kazandırdı

Çorum Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde yapımına başladığı 6 yeni semt parkının çalışmalarında sona gelindi. Çimlendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla hizmete hazır hale gelecek olan parklarla birlikte Çorum’daki park sayısı 247’ye çıkmış olacak.

Çorum Belediyesi, park yapım hizmetlerine 6 yeni parkı daha ekledi. 13 bin 654 metrekare yüzölçümlü 6 yeni park ile mevcut park sayısını 247’e çıkaran Belediye, şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.

Daha yaşanabilir bir Çorum için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yılı içerisinde 6 yeni semt parkları kazandırdı.

Kent’te kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, tamamlanmasına sayılı günler kalan parkların peyzaj çalışmalarında sona gelindiğini ve kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Çorum’un bütün mahallelerini daha yaşanılabilir kılmak için gayret sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların eğlenebileceği ve ebeveynlerin huzurlu bir vakit geçirebileceği park alanlarını inşa ettikleri için mutlu olduğunu belirtti.