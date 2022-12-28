Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir işbirliği protokolüne imza attı. İmzalanan protokol çerçevesinde Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mimar Sinan Düğün Salonu’nda staj yapıp mesleki kariyerlerine yön verecek.

Mimar Sinan Düğün Salonu’nu kısa bir süre önce hizmete açan Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir hizmeti halka sunarken, öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunmuş olacak. Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Mimar Sinan Düğün Salonu’nda yemek ve ikramların sunumlarını turizm ve otelcilik alanında eğitim veren Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yapacak.

’Protokol imzalandı’

Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleşen törenle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek işbirliği protokolüne imza attı. Belediye Başkanı Dr. Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde açılışını yaptıkları düğün salonunda rezervasyonların başladığını duyurdu. Düğün salonunun kısa sürede yoğun ilgili gördüğünü belirten Başkan Aşgın, ilk haftalardan itibaren ciddi oranda doluluk oranına ulaştıklarını dile getirdi.

’Ücretler makul seviyede tutuldu’

Kiralama ücretiyle ilgili de bilgi veren Başkan Aşgın “Ücretleri makul seviyede tuttuk. Standart organizasyon ücretini bin 950 lira olarak belirledik. Ancak ihtiyaç sahipleri, mali durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bu ücretler üzerinden indirim yapacağız. Çorum Belediyesi’nin sosyal yardımlarından istifade eden 7 bin 250 aile ve bunların birinci dereceden akrabalarına yüzde 50 indirim sağlayacağız. Engelli, yetim ve öksüzler için de yüzde 40 indirim söz konusu olacak. Gaziler ve şehit yakınlarından ise hiçbir ücret talep etmeden kendilerine bu hizmeti sunacağız.” dedi.

’Düğün salonu göz dolduruyor’

Virane haldeki bir salonu kısa sürede mükemmel bir düğün salonuna dönüştürerek Çorum halkına kazandırmanın mutluğun yaşadıklarını ifade eden Başkan Aşgın “İçine girmekte zorlandığımız, toz toprak içindeki bir alanı birkaç ay gibi kısa sürede nezih bir düğün salonuna dönüştürdük. Yaklaşık 200-250 kişi kapasiteli düğün salonunu hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

’İkram ve yemek sunumunu öğrenciler yapacak’

Belediye Başkanı Aşgın, vatandaşların talebine göre düğün ve nişan gibi organizasyonlarda yemek, pasta ve kuruyemiş gibi ikramların da yapılabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, yemek sunumları ve ikramlar konusuna Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, “Bir yandan burada hemşehrilerimize hizmet sunarken diğer yandan da öğrencilerimiz mesleki eğitim görerek harçlıklarını çıkarabilecekler. İşbirliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

’Sosyal belediyecilik anlamında güzel bir hizmet oldu”

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de, Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Çorum halkının düğün salonu hizmetinden en iyi şekilde faydalanacaklarına inandığını kaydeden Kodek, “Belediyemizin açtığı bu nezih düğün salonunda yemek ve ikramların sunumu konusunda öğrencilerimiz görev yapacaklar. Düğün salonu hem vatandaşlarımıza, hem de öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunacak.” dedi.