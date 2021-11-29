Çorum Belediye’si içme suyu sıkıntısına çözüm arıyor

Çorum Belediyesi, son iki yılda yaşanılan yağış azlığı ve aşırı kuraklıkla mücadele ediyor. En önemli içme suyu kaynakları olan barajlardaki suların tükenmeye yüz tutması ile yeni su kuyuları açma çalışmalarına ağırlık veren Belediye, gece gündüz çalışıyor.

Yaz aylarında daha önceden açtıkları su kuyularını da devreye aldıklarını, yeni açtıkları su kuyuları ile 15 yeni su kuyusundan sürekli olarak su temin ederek Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmadıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni içme suyu kuyuları açmak için çalışmaların devam ettiğini, çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

’15 içme suyu kuyusundan 6’sı kurudu’

2020 yılından beri görülen aşırı kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları iyice azalan Çorum’da, su sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbiri alan Çorum Belediyesi, yaz aylarından itibaren yeni içme suyu kuyuları açtı. Daha önceden açılan ve devreye yeni alınan bu su kuyuları ile sayısı 15’i bulan kuyulardan büyük maliyetlerle arıtma tesislerine su ulaştıran Çorum Belediyesi, günlük 30 bin metreküp’e yakın suyu kuyulardan temin ediyor. Son aylarda açılan kuyular için ise yaklaşık 4 milyon TL harcandı.

15 kuyudan yaz boyu sürekli olarak içme suyu temin ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kuraklık nedeniyle yeraltı sularının çekildiğini ve su kuyularının da zamanla kuruduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, “Biz her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz paha biçilemez değerde olan içme suyumuzu israf etmemeleri. Herkes ihtiyacı kadar kullanmalı. İçme suyunu kullanırken çok dikkat etmeli. Bu işin şakası yok” diye konuştu.

Çorum’un içme suyunu karşılayan Yenihayat, Hatap ve Çomar Barajlarında su rezervlerinin de tükenme noktasına geldiğinin altını çizen Başkan Aşgın, "Bu üç barajımızda yaklaşık 700 bin metreküp suyumuz kaldı. Yani sadece barajlarımızdan su temin ediyor olsa idik 10 günlük suyumuz kalmış olacaktı” dedi.

’Maliyetler 2,5 kat arttı’

Yeni içme suyu kaynakları bulmak için yaptıkları çalışmaların büyük maliyetlerle gerçekleştirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, suyun bulunması ve arıtma tesisine ulaştırılmasının büyük maliyetler gerektiriyor. Bir ton suyun belediyemize maliyeti yaklaşık 4.79 TL. Maliyeti bu kadar yüksek olan suyu hemşehrilerimize 1.95 TL’den veriyoruz. Evlerimizden akan su için ödediğimiz miktarın 2,5 kat daha fazla maliyete su temin ediyoruz” şeklinde konuştu.