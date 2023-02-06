Çorum Belediyesi, depremzedeler için seferber oldu

Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından seferber oldu. Çorum Belediyesi arama kurtarma ekibi ve yardım araçları sabah saatlerinde deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a arama kurtarma ekipleri, mobil ikram aracı ve yardım malzemelerinin gönderildiğini açıkladı. Başkan Aşgın, “Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatlarımızı vererek hazırlıklarımızı çok kısa bir süre içerisinde hamdolsun tamamladık. Çorum Belediyesi olarak İtfaiye Müdürlüğümüzden 9 personelimizi tüm donanımlara sahip 2 aracımız ve ilk müdahale ekipmanlarıyla birlikte Adıyaman’a gönderdik. Arama kurtarma ekibimizin ardından da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden 6 personelimizi mobil ikram ve gıda paketi dağıtacak aracımızla birlikte bölgeye hareket etti. Ayrıca enkaz ve kurtarma çalışmaları için 1 mobil vinç, 1 kepçe ve 1 tır ile birlikte 6 personelimiz deprem bölgesine gönderildi. Çorum Belediyesi olarak toplamda 21 personelimiz ve 7 aracımızla bölgeye intikal ediyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle büyük afetlerle bizi imtihan etmesin.” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, depremin duyulmasının ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın gerekli çalışmaları başlattığını belirterek, “Deprem bölgesine gerekli personel ve ekipmanlar gönderilmeye başlandı. Teşkilatlarımızı da olağanüstü toplantıya çağırdık. Oradaki kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlattık. Çorum olarak devletimizin yanındayız. Yardımların tek elden toplanması noktasında belediyemiz eski hizmet binasında toplanacak ve oraya göndereceğiz. Bir diğer konuda kan bağışı. Oradaki yaralı kardeşlerimizin kan ihtiyacının karşılanması noktasında kan bağışı kampanyası düzenledik. Çorumlu hemşehrilerimizi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.