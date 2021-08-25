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Çorum Belediyesi Ahlat’ta oba çadırı kurdu

Çorum Belediyesi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi’ne çadır kurarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

ÇORUM 25.08.2021, 17:44
Çorum Belediyesi Ahlat’ta oba çadırı kurdu

Çorum Belediyesi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi’ne çadır kurarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilen program kapsamında kurulan 50 çadır arasında Çorum Belediyesinin çadırı da yerini aldı. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kutlama alanına oba çadırı kuruldu. Çadıra gelen ziyaretçilere sıcak Çorum leblebisi ikramında bulunularak belediyenin Çorum’u tanıtıcı kültür yayınları gelenlere hediye ediliyor. Ayrıca yakın bir tarihte Sıklık bölgesinde açılacak olan Gençlik Obası’nın da tanıtımı yapılıyor.

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